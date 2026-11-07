Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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07.11.2026 15:11:22
Italy's Meloni blames pro-Russian hackers for cyberattack on minister
Antonio Tajani has said hackers published personal data stolen from him as Giorgia Meloni blamed pro-Russia criminals for the incident. The news follows a string of bomb threats that have grounded flights across the EU.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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