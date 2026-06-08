DEI Holdings Aktie

DEI Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q415 / ISIN: US23319E1073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.06.2026 10:53:36

Italy’s top bank Intesa launches unsolicited 30.6 billion euro bid for rival Monte dei Paschi

The merged entity will be eurozone’s second-biggest by market value, with a capitalisation of 126 billion eurosWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DEI Holdings Inc

mehr Nachrichten