DEI Holdings Aktie
WKN DE: A0Q415 / ISIN: US23319E1073
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08.06.2026 10:53:36
Italy’s top bank Intesa launches unsolicited 30.6 billion euro bid for rival Monte dei Paschi
The merged entity will be eurozone’s second-biggest by market value, with a capitalisation of 126 billion eurosWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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