itamiarts hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

itamiarts ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat itamiarts die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 21,57 JPY gegenüber 23,40 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 955,9 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at