|
15.12.2025 06:31:29
itamiarts hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
itamiarts hat sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 52,59 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte itamiarts 64,41 JPY je Aktie verdient.
itamiarts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 991,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen verlieren
Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.