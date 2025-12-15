itamiarts hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

itamiarts hat sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 52,59 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte itamiarts 64,41 JPY je Aktie verdient.

itamiarts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 991,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at