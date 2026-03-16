itamiarts öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

itamiarts hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 173,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das itamiarts ein Ergebnis je Aktie von 15,08 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,16 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 806,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 102,97 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte itamiarts 118,47 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat itamiarts in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 32,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,61 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at