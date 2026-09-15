itamiarts stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

itamiarts hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 200,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,67 Prozent auf 1,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at