|
06.02.2026 06:31:28
Itau Unibanco: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Itau Unibanco hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,93 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,980 BRL je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 98,87 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,35 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,05 BRL gegenüber 3,71 BRL je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 431,72 Milliarden BRL, während im Vorjahr 339,23 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.