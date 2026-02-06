Itau Unibanco: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Itau Unibanco hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,93 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,980 BRL je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 98,87 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,35 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,05 BRL gegenüber 3,71 BRL je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 431,72 Milliarden BRL, während im Vorjahr 339,23 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at