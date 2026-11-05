Itau Unibanco hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Itau Unibanco hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 121,58 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 105,48 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at