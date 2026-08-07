Itau Unibanco informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Itau Unibanco hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,09 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Itau Unibanco 1,00 BRL je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 99,65 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 18,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,94 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at