Itau Unibanco informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Itau Unibanco hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 324,07 ARS gegenüber 248,56 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 35 496,28 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Itau Unibanco 25 719,16 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at