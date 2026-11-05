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05.11.2026 06:31:28
Itau Unibanco legte Quartalsergebnis vor
Itau Unibanco stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 1,11 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Itau Unibanco noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 BRL in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 105,48 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,58 Milliarden BRL ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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