Itau Unibanco präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Itau Unibanco hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,09 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Itau Unibanco 1,00 BRL je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,28 Prozent auf 99,65 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Itau Unibanco 121,94 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at