Itau Unibanco präsentierte Quartalsergebnisse

Itau Unibanco stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 BRL. Im Vorjahresviertel waren 1,01 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,34 Prozent auf 96,77 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,93 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at