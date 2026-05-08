Itau Unibanco präsentierte Quartalsergebnisse

Itau Unibanco hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 285,96 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Itau Unibanco 182,25 ARS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26 105,83 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19 481,14 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at