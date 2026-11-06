Itau Unibanco: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Itau Unibanco lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Itau Unibanco 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,67 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 19,36 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at