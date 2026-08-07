Itau Unibanco: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Itau Unibanco hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 303,91 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Itau Unibanco noch ein Gewinn pro Aktie von 202,68 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,43 Prozent auf 27 785,10 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24 714,04 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at