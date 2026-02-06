Itau Unibanco stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Itau Unibanco präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,980 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,84 Prozent auf 98,87 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,35 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,05 BRL, nach 3,71 BRL im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 431,72 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 339,23 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at