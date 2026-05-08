Itau Unibanco stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Itau Unibanco präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,170 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,41 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 18,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at