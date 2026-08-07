Itau Unibanco stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Itau Unibanco äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,34 Prozent auf 19,72 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at