Itau Unibanco stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Itau Unibanco präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 BRL erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,34 Prozent auf 96,77 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,93 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at