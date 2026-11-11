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11.11.2026 06:31:29
Itausa - Investimentos Itau SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Itausa - Investimentos Itau SA hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Itausa - Investimentos Itau SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,380 BRL je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,34 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,13 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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