Itausa - Investimentos Itau stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Itausa - Investimentos Itau hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 BRL je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,34 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Itausa - Investimentos Itau einen Umsatz von 2,13 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at