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16.11.2026 06:31:29
ITbook mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ITbook hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,84 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,45 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ITbook in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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