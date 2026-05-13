ITbook: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ITbook veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,73 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 17,15 JPY. Im letzten Jahr hatte ITbook einen Gewinn von -5,280 JPY je Aktie eingefahren.

ITbook hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 29,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 28,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at