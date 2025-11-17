ITbook vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ITbook präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,45 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -7,330 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ITbook mit einem Umsatz von insgesamt 7,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at