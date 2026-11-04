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04.11.2026 06:31:28
ITC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ITC hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
ITC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ITC in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,12 Milliarden USD im Vergleich zu 2,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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