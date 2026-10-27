ITC Hotels öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ITC Hotels lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,97 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,640 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,39 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,54 Milliarden INR ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,895 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 9,99 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at