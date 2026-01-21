ITC Hotels: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ITC Hotels präsentierte am 20.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,13 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ITC Hotels noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 10,77 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at