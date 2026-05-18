ITC Hotels veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ITC Hotels ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ITC Hotels die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

ITC Hotels hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,20 Prozent auf 12,54 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 1,39 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 12,20 Milliarden INR erwartet.

In Sachen EPS wurden 3,92 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ITC Hotels 3,05 INR je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 41,39 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 35,60 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 4,39 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 41,20 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at