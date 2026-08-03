ITC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ITC hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 3,51 INR. Im letzten Jahr hatte ITC einen Gewinn von 4,19 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,07 Prozent auf 191,14 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 214,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at