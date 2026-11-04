ITC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ITC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,32 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 202,69 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 195,02 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,30 INR sowie einen Umsatz von 176,86 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at