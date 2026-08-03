ITC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ITC präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at