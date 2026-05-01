ITD Cementation India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ITD Cementation India hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 14,10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ITD Cementation India im vergangenen Quartal 29,73 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ITD Cementation India 24,80 Milliarden INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 34,79 INR. Im letzten Jahr hatte ITD Cementation India einen Gewinn von 21,70 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,59 Prozent auf 100,61 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 90,97 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at