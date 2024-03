iTeos präsentiert präklinische Daten zu EOS-984 – dem ersten gegen ENT1 gerichteten Produkt seiner Klasse – auf der Jahrestagung 2024 der American Association for Cancer Research

WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, March 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Erforschung und Entwicklung einer neuen Generation immunonkologischer Therapeutika für Patienten leistet, hat heute eine Posterpräsentation präklinischer Daten zu EOS-984 bekanntgegeben, dem ersten niedermolekularen Antagonisten seiner Klasse, der auf den Equilibrativen Nukleosid-Transporter 1 (ENT1) abzielt. Die Präsentation erfolgt auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR), die vom 5. bis 10. April 2024 in San Diego, Kalifornien, stattfindet.



Details zur Posterpräsentation

Abstract 734, "Inhibition of equilibrative nucleoside transporter 1 relieves intracellular adenosine-mediated immune suppression" (Hemmung des Equilibrativen Nukleosid-Transporters 1 lindert intrazelluläre Adenosin-vermittelte Immunsuppression)

Sitzung: Experimental and Molecular Therapeutics: Tumor Microenvironment (Experimentelle und molekulare Therapeutika: Tumor-Mikroumgebung)

Datum und Uhrzeit: Sonntag, 7. April 2024, 13:30 – 17:00 Uhr PT

Ort: Poster Section 29



Über iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Erforschung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. Basierend auf einem tiefgreifenden Verständnis der Tumorimmunologie und immunsuppressiver Signalwege entwickelt iTeos Therapeutics neue Produktkandidaten, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige, validierte immunonkologische Signalwege abzielen und mit optimierten pharmakologischen Eigenschaften für verbesserte klinische Ergebnisse entwickelt wurden, darunter die TIGIT/CD226-Achse und der Adenosin-Signalweg. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien.

Über EOS-984

EOS-984 ist der erste niedermolekulare Wirkstoff seiner Klasse, der auf den Equilibrativen Nukleosid-Transporter 1 (ENT1) abzielt, um die immunsuppressive Wirkung von Adenosin zu hemmen und die Proliferation von Immunzellen wiederherzustellen. Der therapeutische Kandidat hat das Potenzial, die stark immunsuppressive Wirkung von Adenosin auf T- und B-Zellen vollständig umzukehren und befindet sich in der Phase-I-Entwicklung.

