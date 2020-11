iTeos vermeldet die Ergebnisse des dritten Quartals 2020 und gibt ein Unternehmens-Update

- Patientenaufnahme in Phase-I/II-Studien zum EOS-850 A 2A R-Antagonisten und zum EOS-448 FC?R-gebundenen Anti-TIGIT-Antikörper wird fortgesetzt; erste Daten werden im ersten Halbjahr 2021 erwartet -

- Starke Barmittelposition zur Unterstützung der laufenden klinischen Entwicklung und der Geschäftstätigkeit bis 2023 -

CAMBRIDGE, Mass. und GOSSELIES, Belgien, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Vorreiter bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation hochdifferenzierter immunonkologischer Therapeutika für Patienten ist, gab heute die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2020 sowie die jüngsten geschäftlichen Höhepunkte bekannt.

"Wir konzentrieren uns darauf, unsere beiden Hauptkandidaten, EOS-850, unser Adenosin A 2A -Rezeptorantagonist, und EOS-448, unser TIGIT-Antagonist, voranzubringen. Beide befinden sich jetzt in der klinischen Entwicklung der Phase I/IIa und erste Datenauswertungen sind in der ersten Hälfte von 2021 zu erwarten", so Michel Detheux, PhD, President und Chief Executive Officer von iTeos. "Obwohl wir aufgrund der Unvorhersehbarkeit der sich entwickelnden COVID-19-Pandemie mit einigen Herausforderungen konfrontiert waren, bleiben wir mit unseren Zeitplänen für die Datenauswertungen auf Kurs, und wir bauen unser Team und unsere Kompetenzen aus, um unsere laufenden klinischen Studien zu unterstützen. Neben unserer klinischen Forschung führen wir weiterhin strenge präklinische Bewertungen durch, um potenzielle neue Produktkandidaten zu identifizieren, die zum weiteren Wachstum unserer Pipeline beitragen werden. Da wir unsere Bemühungen zur Entdeckung und Entwicklung hochdifferenzierter immunonkologischer Therapeutika weiter vorantreiben, gehen wir jetzt davon aus, das wir noch vor Ende 2021 einen neuen Arzneimittelkandidaten benennen werden."

Pipeline-Höhepunkte

EOS-850: Als hochselektiver niedermolekularer Antagonist des Adenosin A 2A -Rezeptors bzw. A 2A R konzipiert, um den Adenosin-Signalweg zu blockieren – bei einem breiten Spektrum von Tumoren ein wichtiger Treiber der Immunsuppression in der Mikroumgebung von Tumoren.

Fortsetzung der Patientenaufnahme für die klinische Phase-I/IIa-Studie bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren: Die mehrarmige klinische Phase-I/IIa-Studie von EOS-850 bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren ist im Gange. Neben der Kohorte mit nur einem Wirkstoff wurde in der zweiten Kohorte mit der Gabe von EOS-850 in Kombination mit Pembrolizumab begonnen. Die COVID-19-Pandemie hat dazu geführt, dass das Unternehmen bei der Aufnahme von Patienten für die dritte Kohorte zur Untersuchung von EOS-850 in Kombination mit Chemotherapie Verzögerungen erlebte. Das Unternehmen öffnet nun weitere Prüfzentren in den USA, Frankreich, Spanien und Südkorea, um die fortgeführte Aufnahme zu unterstützen, und rechnet damit, Ende 2020 mit der Behandlung des ersten Patienten in der Chemotherapie-Kohorte zu beginnen. Das Unternehmen hält den Zeitplan für die Vorstellung der ersten Einzelwirkstoff- und Kombinationsdaten in der ersten Hälfte von 2021 ein.





EOS-448: Antagonistischer Antikörper, der speziell auf TIGIT (T-Zell-Immunrezeptor mit Ig- und ITIM-Domänen) abzielt, einem Checkpoint mit mehreren Mechanismen, die zu Immunsuppression führen. EOS-448 wurde auch für die Bindung an den Fc-Gamma-Rezeptor bzw. Fc?R ausgewählt, um eine antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC)-Aktivität zu fördern.

Die Patientenaufnahme in die klinische Phase-I/IIa-Studie wird fortgesetzt: Die Dosiseskalationsphase der klinischen Phase-I/IIa-Studie von EOS-448 bei verschiedenen fortgeschrittenen soliden Tumoren ist im Gange. Die ersten Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit werden für die erste Hälfte des Jahres 2021 erwartet. Nach Abschluss der Dosiseskalation und Ermittlung der empfohlenen Phase-II-Dosis planen wir, EOS-448 in Kombination mit einem Anti-PD-1-Antikörper und anderen Standardtherapien oder EOS-850 bei spezifischen Tumorarten zu untersuchen.





Präklinische Programme: Das Unternehmen treibt Forschungsprogramme weiter voran, deren Schwerpunkt auf zusätzlichen Zielen liegt und die seine A 2A R- und TIGIT-Programme ergänzen. Das Unternehmen optimiert seinen Screening- und Auswahlprozess zur Identifizierung von potenziellen Produktkandidaten und geht davon aus, dass es bis Ende 2021 einen weiteren Produktkandidaten für Prüfarzneimittel-Genehmigungsstudien benennen wird.

Unternehmens-Updates

Veröffentlichung in Molecular Cancer Therapeutics : Ein Artikel über die verschiedenen Wirkmechanismen von antagonistischen Anti-TIGIT-Antikörpern, der unsere Arbeit auf diesem Gebiet und die Eigenschaften von EOS-448 hervorhebt, wurde zur Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Molecular Cancer Therapeutics angenommen.

: Ein Artikel über die verschiedenen Wirkmechanismen von antagonistischen Anti-TIGIT-Antikörpern, der unsere Arbeit auf diesem Gebiet und die Eigenschaften von EOS-448 hervorhebt, wurde zur Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Molecular Cancer Therapeutics angenommen. Erzielter Bruttoerlös von 229,7 Millionen USD nach Abschluss des Börsengangs: Wie bereits im Juli 2020 angekündigt, schloss das Unternehmen seinen Börsengang mit 10.586.316 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 19,00 USD pro Aktie ab. Im August 2020 übten die Underwriter ihre Option zum Kauf weiterer 1.505.359 Aktien aus.

Finanzergebnis des dritten Quartals 2020

Barposition: Die Barmittel und Barmitteläquivalente des Unternehmens beliefen sich zum 30. September 2020 auf 340,0 Millionen USD, verglichen mit 19,9 Millionen USD zum 31. Dezember 2019.

Die Barmittel und Barmitteläquivalente des Unternehmens beliefen sich zum 30. September 2020 auf 340,0 Millionen USD, verglichen mit 19,9 Millionen USD zum 31. Dezember 2019. Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E): F&E-Ausgaben betrugen 8,7 Millionen USD im Quartal zum 30. September 2020, verglichen mit 5,0 Millionen USD im dritten Quartal 2019. Der Anstieg hing vornehmlich mit einer Zunahme der Aktivitäten in Verbindung mit klinischen Studien für EOS-850 und EOS-448 zusammen.

F&E-Ausgaben betrugen 8,7 Millionen USD im Quartal zum 30. September 2020, verglichen mit 5,0 Millionen USD im dritten Quartal 2019. Der Anstieg hing vornehmlich mit einer Zunahme der Aktivitäten in Verbindung mit klinischen Studien für EOS-850 und EOS-448 zusammen. Allgemeine und administrative (A&A) Ausgaben : Die A&A-Ausgaben betrugen 4,8 Millionen USD im Quartal zum 30. September 2020, verglichen mit 2,7 Millionen USD im dritten Quartal 2019. Der Anstieg hing vor allem mit einem Anstieg der Lohn- und damit verbundener Kosten im dritten Quartal 2020 zusammen.

: Die A&A-Ausgaben betrugen 4,8 Millionen USD im Quartal zum 30. September 2020, verglichen mit 2,7 Millionen USD im dritten Quartal 2019. Der Anstieg hing vor allem mit einem Anstieg der Lohn- und damit verbundener Kosten im dritten Quartal 2020 zusammen. Nettoverlust: Der den Stammaktionären zuzurechnende Nettoverlust betrug 11,7 Millionen USD bzw. 0,48 USD je Basis- und verwässerter Aktie im Quartal zum 30. September 2020, verglichen mit einem Nettoverlust von 8,0 Millionen USD bzw. 43,03 USD je Basis- und verwässerter Aktie im dritten Quartal 2019.

Über iTeos Therapeutics, Inc.



iTeos Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung und Vorreiter bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation hochdifferenzierter immunonkologischer Therapeutika für Patienten. Auf der Grundlage seines tiefgehenden Verständnisses des Mikroumfelds von Tumoren und immunsuppressiven Signalwegen entwickelt iTeos Therapeutics neue Produktkandidaten mit dem Ziel, den klinischen Nutzen onkologischer Therapien zu verbessern. Die innovative Pipeline umfasst zwei in der klinischen Phase befindliche Programme, die auf neue, validierte immunonkologische Signalwege abzielen und auf früheren Erkenntnissen auf diesem Gebiet aufbauen sollen, um differenzierte pharmakologische und klinische Profile zu erhalten. Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat, EOS-850, ist als ein hochselektiver niedermolekularer Antagonist des Adenosin A 2A R im Adenosin-Signalweg konzipiert – bei einem breiten Spektrum von Tumoren ein wichtiger Treiber der Immunsuppression in der Mikroumgebung von Tumoren. EOS-850 wird in einer offenen, mehrarmigen klinischen Studie der Phase-I/IIa bei erwachsenen Krebspatienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht, und es wurde eine ermutigende vorläufige Einzelwirkstoffaktivität im Dosiseskalationsteil der Studie beobachtet. Der führende Antikörperproduktkandidat, EOS-448, ist ein Antagonist von TIGIT, einem Checkpoint mit mehreren Mechanismen, die zur Immunsuppression führen. EOS-448 wurde auch für die Bindung an den Fc?R ausgewählt, um die ADCC-Aktivität zu fördern. Es wurde eine offene klinische Phase-I/IIa-Studie von EOS-448 bei erwachsenen Krebspatienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren gestartet. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, USA, und betreibt ein Forschungszentrum im belgischen Gosselies.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 und anderer US-Wertpapiergesetze, einschließlich ausdrücklicher oder stillschweigender Aussagen bezüglich der künftigen Erwartungen, Pläne und Aussichten von iTeos, die auf den aktuell verfügbaren Informationen basieren. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten in dieser Mitteilung, einschließlich Aussagen bezüglich unserer Strategie, künftigen Finanzlage, künftigen Geschäftstätigkeit, Aussichten, Pläne, Ziele des Managements und des erwarteten Wachstums, sind zukunftsgerichtete Aussagen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "annehmen", "glauben", "erwägen", "fortsetzen", "könnten", "konzipieren", "fällig", "schätzen", "erwarten", "abzielen", "beabsichtigen", "können", "objektiv", "planen", "vorhersagen", "positionieren", "potenziell", "suchen", "sollten", "zielen", "werden", "würden" und anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen, die Vorhersagen zukünftiger Ereignisse und zukünftiger Trends sind oder darauf hinweisen, oder an den negativen Formen dieser Wörter oder an anderer vergleichbarer Terminologie und ähnlichen Begriffen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995 darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über Folgendes: den Start, Zeitpunkt, Fortschritt und die Ergebnisse unserer aktuellen und künftigen klinischen Studien und unserer aktuellen und künftigen präklinischen Studien unserer Produktkandidaten, einschließlich unserer klinischen Studien zu EOS-850, unserer klinischen Studien zu EOS-448 und unserer Forschungs- und Entwicklungsprogramme; Unsicherheiten, die klinischen Studien und der Verfügbarkeit und den Zeitpunkten von Daten aus laufenden klinischen Studien innewohnen; die Rekrutierung für unsere laufenden klinischen Studien; ob Zwischenergebnisse aus einer klinischen Studie prädiktiv für die endgültigen Ergebnisse der Studie sind; ob Ergebnisse aus präklinischen Studien oder früheren klinischen Studien prädiktiv für die Ergebnisse künftiger klinischer Studien sind; unsere Fähigkeit, erfolgreich Kooperationen oder strategische Partnerschaften für unsere Produktkandidaten aufzubauen oder aufrechtzuerhalten; den erwarteten Zeitpunkt für Einreichungen zur behördlichen Genehmigung oder Überprüfung durch Regierungsbehörden; die Zusammensetzung unseres Vorstands; unsere finanzielle Leistung; ob unsere Barmittelressourcen ausreichen, um vorhersehbare und unvorhersehbare erforderliche Betriebsausgaben und Investitionsausgaben zu finanzieren; Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich der Auswirkungen der andauernden COVID-19-Pandemie auf unser Unternehmen, unsere Betriebsabläufe, unsere Strategien und die voraussichtlichen zeitlichen Abläufe, einschließlich der Anstrengungen zur Eindämmung der Folgen und der wirtschaftlichen Auswirkungen, insbesondere auf unsere präklinischen Studien und künftigen klinischen Studien; und über unsere Pläne, unsere aktuellen Produktkandidaten sowie künftige Produktkandidaten zu entwickeln und zu kommerzialisieren und unser Geschäftsmodell und unsere strategischen Pläne für unser Unternehmen, aktuelle Produktkandidaten und künftige Produktkandidaten umzusetzen, sowie andere Risiken, die die Programme und den Betrieb von iTeos betreffen und ausführlicher in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q und in unseren anderen, bei der Securities and Exchange Commission jeweils eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln zwar die im guten Glauben gefasste Einschätzung der Geschäftsführung wider, sie basieren aber nur auf Tatsachen und Faktoren, die iTeos zum jetzigen Zeitpunkt bekannt sind. Daher werden Sie dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden. iTeos übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, weder infolge neuer Informationen noch aufgrund des Eintretens bestimmter Ereignisse oder aus anderen Gründen.

