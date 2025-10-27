|
27.10.2025 06:31:29
Itera ASA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Itera ASA äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,04 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Itera ASA noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 NOK in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Itera ASA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,3 Millionen NOK im Vergleich zu 184,3 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
