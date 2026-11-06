Itera ASA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Itera ASA hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Itera ASA 0,040 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Itera ASA mit einem Umsatz von insgesamt 183,2 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 6,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at