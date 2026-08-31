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31.08.2026 06:31:29
Itera ASA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Itera ASA hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 NOK. Im Vorjahresviertel waren 0,020 NOK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Itera ASA mit einem Umsatz von insgesamt 210,2 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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