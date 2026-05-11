Itera ASA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Itera ASA veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Itera ASA ein EPS von 0,180 NOK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Itera ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 222,9 Millionen NOK im Vergleich zu 231,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at