ITEX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ITEX präsentierte am 02.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ITEX ein EPS von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 USD. Im Vorjahr waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ITEX im vergangenen Geschäftsjahr 4,91 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ITEX 5,44 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at