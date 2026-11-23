ITEX hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,2 Millionen USD, gegenüber 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at