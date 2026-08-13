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13.08.2026 06:31:29
ITFOR: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
ITFOR hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 13,51 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ITFOR 13,42 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,62 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ITFOR einen Umsatz von 4,24 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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