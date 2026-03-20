Ithaca Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ithaca Energy veröffentlichte am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 GBP je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 599,1 Millionen GBP, während im Vorjahreszeitraum 589,2 Millionen GBP ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 GBP je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,100 GBP je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 44,15 Prozent auf 2,24 Milliarden GBP aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,55 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,143 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 2,98 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at