Ithaca Energy legte Quartalsergebnis vor

Ithaca Energy ließ sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ithaca Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,03 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 GBP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,41 Prozent auf 768,3 Millionen GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 559,1 Millionen GBP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at