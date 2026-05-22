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22.05.2026 06:31:29
Ithaca Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ithaca Energy hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,03 GBP gegenüber -0,120 GBP je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 720,4 Millionen GBP – ein Plus von 28,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ithaca Energy 561,9 Millionen GBP erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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