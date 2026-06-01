ITI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ITI hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,90 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ITI ein EPS von -0,050 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,28 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 39,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,04 INR eingefahren. Im Vorjahr waren -2,240 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 21,84 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 39,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 36,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at