ITL Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ITL Industries lud am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,39 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 619,3 Millionen INR – ein Plus von 12,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ITL Industries 551,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 28,96 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,69 Prozent auf 2,03 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at