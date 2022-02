ITM Power: Achterbahnfahrt geht weiter - es gibt aber auch Hoffnung

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Handelswoche verläuft bisher freundlich und die Stimmung der Anleger hellt sich wieder auf. Auch Titel aus dem Wasserstoff-Sektor profitieren von diesem positiven Momentum. Besonders stark war der Kurszuwachs bei der Aktie von ITM Power . Der Titel hatte zuletzt massiv an Wert verloren und versucht nun einen Stabilisierungsversuch.Die ITM-Power-Aktie hat schwere Kursverluste verkraften müssen. Seit November hat sich der Kurs mehr als halbiert. Am 28. Januar markierte der Titel ein neues Mehrmonatstief bei 228 Pence. Damit stoppte die Talfahrt kurz vor der massiven Unterstützung aus dem Jahr 2020 bei 225 Pence. Auch die neusten Zahlen schmeckten den Anlegern nicht (DER AKTIONÄR berichtete).In den vergangenen zwei Wochen versuchen die Bullen nun die Talfahrt zu beenden und die Aktie in diesem Bereich zu stabilisieren. Eine Gegenbewegung ist technisch überfällig, der RSI-Indikator notierte mit einem Wert von unter 25 so tief wie seit über fünf Jahren nicht mehr.Am gestrigen Mittwoch sprang der Kurs um 12,3 Prozent nach oben, noch höher schoss der Kurs mit 12,9 Prozent am 31. Januar in die Höhe. Erste Anzeichen dafür, dass die Aktie auf diesem Niveau wieder attraktiv für einige Anleger ist. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich auf diesem Level ein Boden bilden kann. Im besten Fall gelingt es den Bullen, den Widerstand bei 286 Pence zu überwinden und den Kurs in Richtung der psychologisch wichtigen 300-Pence-Marke zu bewegen.