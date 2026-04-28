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Potenzielle Sektor-Rotation 28.04.2026 17:36:00

ITM Power-Aktie korrigiert drastisch - Lohnt sich der Wechsel zu NEL? Marktfantasie vs. Realität

ITM Power-Aktie korrigiert drastisch - Lohnt sich der Wechsel zu NEL? Marktfantasie vs. Realität

Nach einer spektakulären Frühlingsrally, die die ITM Power-Aktie zurück in das Rampenlicht der globalen Märkte rückte, scheint der Aufwärtsdrang nun vorerst gebremst.

• ITM Power-Aktie nach starker Rally unter Druck
• Analysten mit stark divergierenden Kurszielen
• Sektor zeigt erste Rotationsbewegungen

Am Dienstag setzt sich die Konsolidierung der ITM Power-Aktie an der Londoner Börse fort: Zuletzt verlor das Papier 9,56 Prozent und notierte bei 130 Pence. Bereits der Wochenstart verdeutlichte den gestiegenen Verkaufsdruck, als die Aktie am Montag bei 143,30 Pence schloss und dabei ein hohes Handelsvolumen generierte. Diese Dynamik markiert einen vorläufigen Wendepunkt einer außergewöhnlichen Entwicklung: Seit Mai 2025 hatte sich der Kurs von etwa 30 Pence auf zeitweise über 150 Pence mehr als verfünffacht. Nach dieser Kraftanstrengung rückt die operative Realität nun wieder stärker in den Fokus der Anleger.

Sektoren-Rally reißt auch NEL ASA mit nach oben

Die enorme Fantasie im Wasserstoffsektor, die ITM Power beflügelte, wirkte zuletzt wie ein Brandbeschleuniger für die gesamte Branche und trieb im Windschatten auch die Aktie des norwegischen Konkurrenten NEL ASA an. Auf Monatssicht konnte das Papier aus Oslo um beeindruckende 18 Prozent zulegen. Während ITM Power heute korrigiert, zeigt sich die NEL-Aktie am Dienstag widerstandsfähig: An der Osloer Börse notierte der Titel letztlich mit einem Minus von 1,21 Prozent bei 2,44 NOK. Diese Divergenz deutet darauf hin, dass Anleger innerhalb des Sektors begonnene Rotationen vornehmen oder bei NEL ASA noch Nachholpotenzial sehen, während ITM Power nach der massiven Überhitzung der Vormonate zunächst Luft ablassen muss.

Ein gespaltener Markt: Gewinnmitnahmen gegen Zukäufe

Die Rally-Hoffnung bei ITM Power prallt auf fundamentale Skepsis - eine klassische Markspaltung. Diese Spaltung spiegelt sich auch in den Expertenmeinungen wider: Die Berenberg Bank hob ihr Ziel jüngst auf 110 Pence an, während die UBS mit einem Ziel von 60 Pence extrem skeptisch bleibt. Da der Analystenkonsens mit etwa 95 Pence deutlich unter dem aktuellen Kursniveau liegt, wächst die Sorge vor einer fundamentalen Überbewertung.

Wie lange wirkt der Rheinmetall-Coup noch nach?

Lange Zeit galt der Sektor für Elektrolyseure als Sorgenkind der Energiewende, doch die Kooperation mit dem deutschen DAX-Schwergewicht Rheinmetall änderte das Narrativ. Die Partnerschaft zur Produktion synthetischer Kraftstoffe für missionskritische Anwendungen verleiht ITM Power eine neue, systemrelevante Qualität jenseits klassischer "Green-Tech"-Szenarien. Unterstützt durch ein britisches Förderpaket von 86,5 Millionen Pfund und die direkte Beteiligung der Great British Energy Group verfügt ITM Power nun über ein solides finanzielles Polster. Die entscheidende Messlatte bleibt jedoch das Umsatzziel für 2027: Das Unternehmen muss beweisen, dass es den Umsatz verdreifachen und die aktuelle Milliardenbewertung durch operative Profitabilität rechtfertigen kann.

Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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