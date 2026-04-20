ITM Power Aktie

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WKN: A0B57L / ISIN: GB00B0130H42

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Momentum hält 20.04.2026 13:28:03

ITM Power-Aktie nach Gewinnen tiefrot: Rheinmetall-Partnerschaft sorgt für Kauflaune

ITM Power-Aktie nach Gewinnen tiefrot: Rheinmetall-Partnerschaft sorgt für Kauflaune

Eine strategische Allianz mit Rheinmetall katapultierte ITM Power am Freitag zurück ins Zentrum der Anlegeraufmerksamkeit. Auch am Montag geht es für das Papier weiter aufwärts.

• Momentum aus Vorwoche durch Rheinmetall-Kooperation wirkt bei ITM weiter nach
• Eintritt in sicherheitspolitisch geprägten Zukunftsmarkt
• ITM-Aktie bereits zuvor im Aufwärtstrend

Die Aktie des britischen Wasserstoffspezialisten ITM Power gehört derzeit zu den auffälligsten Titeln an der Londoner Börse. Nach der Bekanntgabe einer strategischen Kooperation mit dem deutschen Technologiekonzern Rheinmetall, die weit über eine klassische Industriepartnerschaft hinausreicht, kletterte die Aktie am Freitag in London letztlich um 40,12 Prozent auf 1,32 Pfund. Am Montag geht es für die ITM-Aktie jedoch nicht weiter nach oben: Der Anteilsschein verliert an der LSE zeitweise 5,63 Prozent auf 1,24 Pfund.

Partnerschaft mit Signalwirkung

Im Zentrum der Kooperation zwischen ITM und Rheinmetall steht das sogenannte Giga-PtX-Projekt, das den Aufbau eines europaweiten Netzwerks dezentraler Anlagen zur Produktion synthetischer Kraftstoffe vorsieht - insbesondere für Anwendungen im militärischen Umfeld der NATO. Für ITM Power könnte sich daraus eine neue Nachfragequelle für Elektrolyse-Technologie ergeben.

Während Wasserstoffprojekte bislang stark von energiepolitischen Förderprogrammen und langfristigen Dekarbonisierungsstrategien abhängig waren, rückt mit der Kooperation erstmals die sicherheitspolitische Dimension stärker in den Fokus. Das Ziel der Zusammenarbeit besteht darin, die Energieversorgung militärischer Strukturen resilienter zu gestalten und unabhängiger von klassischen Lieferketten zu machen. Perspektivisch könnten mehrere hundert Produktionsstandorte entstehen, ausgestattet mit Elektrolysekapazitäten von bis zu 50 Megawatt pro Anlage. Jede einzelne Anlage wäre in der Lage, jährlich mehrere tausend Tonnen synthetischer Kraftstoffe zu erzeugen.

Für ITM Power eröffnet sich somit ein potenziell skalierbarer Absatzmarkt für industrielle Elektrolyseure - ein entscheidender Punkt für ein Unternehmen, dessen Bewertung bislang stark von der Erwartung zukünftiger Großprojekte abhängig war.

Rückenwind aus der Industriepolitik

Die aktuelle Kursentwicklung ist jedoch nicht allein auf die Rheinmetall-Kooperation zurückzuführen. Bereits zuvor hatte staatliche Unterstützung aus Großbritannien das Vertrauen in das Unternehmen gestärkt, so dass bei der ITM-Aktie seit Jahresbeginn bereits ein Plus von rund 119 Prozent aufgelaufen ist. Öffentliche Investitionen in die nationale Wasserstoffindustrie gelten als Signal für langfristige Nachfrage und industrielle Prioritätensetzung. Solche Maßnahmen reduzieren aus Sicht vieler Anleger das Risiko technologiegetriebener Wachstumsunternehmen erheblich.

In Kombination mit der neuen Verteidigungsfantasie entsteht so eine doppelte Story: einerseits Energiewende, andererseits sicherheitspolitische Infrastruktur. Diese Mischung hat das Potenzial, die Bewertungsperspektiven eines Unternehmens nachhaltig zu verändern.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Maritimer Aufwind: Rheinmetall setzt neue Impulse

Bildquelle: ITM Power

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